У США зібрали понад 175 тис. доларів для допомоги сім'ї загиблої на зйомках українки Галини Хатчінс
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сума добровільних пожертвувань сім'ї кінооператора Галини Хатчінс, яка загинула в результаті нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust) в США, перевищила в неділю 175 тис. доларів. Про це свідчать дані електронної платформи, на якій об'єднання кінематографістів веде збір коштів, передає УНН.
Деталі
Понад 2,2 тис. людей відгукнулися на заклик допомогти рідним і близьким Хатчінс. Розмір окремих пожертвувань доходять до декількох тисяч доларів.
Нагадаємо
Церемонія прощання з Хатчінс пройшла в суботу на одній з центральних площ міста Альбукерке (штат Нью-Мексико). Попрощатися з оператором прийшли десятки людей.
Кінематографістка українського походження Галина Хатчінс, була поранена в груди і померла незабаром після інциденту в четвер, в той час, як 48-річний режисер Джоел Соуза, який сидів навпочіпки позаду неї, був поранений і госпіталізований. Постріли сталися на зйомках вестерна “Іржа”, з Болдуіном в головній ролі.
Поліція раніше допитала Болдуіна, який охоче співпрацює зі слідством, але поки ніяких звинувачень йому не пред’явлено.
Як згодом стало відомо, розслідування зосереджено на фахівці, що відповідає за зброю і помічникові режисера.
Додамо
“Іржа” знімалася на великому ранчо Бонанза-Крік, де знімалися десятки фільмів протягом декількох десятиліть. Болдуін грає Харланда Раста, злочинця, який біжить зі своїм онуком після того, як той був визнаний винним у вбивстві.