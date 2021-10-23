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У США попрощались із Галиною Хатчінс. На церемонію прийшов Болдвін

Київ • УНН

 • 26633 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Актор Алек Болдвін відвідав прощання з 42-річною операторкою Галиною Хатчінс, яку випадково застрелив на зйомках фільму “Ржавчина”. Про це пише УНН з посиланням на New York Post.

У США попрощались із Галиною Хатчінс. На церемонію прийшов Болдвін

Деталі

Відзначимо, що церемонія пройшла в місті Санта-Фе на півдні США, де стався інцидент. Прощання організувала Міжнародна гільдия кінематографістів.

Що було раніше

Під час репетиції Болдвін вистрілив зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Поранення отримали двоє людей — 42-річна операторка Галина Хатчінс і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доставила Хатчінс в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соуза через кілька годин виписали з лікарні. Наразі зйомки фільму припинені.

У заяві, поширеній в п’ятницю офісом шерифа округу Санта-Фе, не уточнюється, “як відбулися ці події і який тип заряду використовувався у зброї”. В офісі шерифа також підтвердили, що звинувачення у зв’язку зі тим, що трапилося на цей час не пред’явлено.

Доповнення

Згодом Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.

Ввечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що у пістолеті, з якого стріляв на зйомках фільму “Іржа” (Rust) актор Алек Болдвін, був бойовий патрон.

Пізніше актор Алек Болдвін, який випадково застрелив українку-операторку Галину Хатчінс, прокоментував трагедію.

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