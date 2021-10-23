В США простились с Галиной Хатчинс. На церемонию пришел Болдуин

Детали

Отметим, что церемония прошла в городе Санта-Фе на юге США, где произошел инцидент. Прощание организовала Международная гильдия кинематографистов.

Что было раньше

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летняя оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, "как произошли эти события и какой тип заряда использовался в оружии". В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи с тем, что случилось в настоящее время не предъявлено.

Дополнение

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.



Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердил, что в пистолете, из которого стрелял на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) актер Алек Болдуин, был боевой патрон.



Позже актер Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку-оператора Галину Хатчинс, прокомментировал трагедию.