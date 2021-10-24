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В США собрали более 175 тыс. долларов для помощи семье погибшего на съемках украинки Галины Хатчинс

Киев • УНН

 • 15991 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Сумма добровольных пожертвований семье кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла в результате несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) в США превысило в воскресенье 175 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные электронной платформы, на которой объединения кинематографистов ведет сбор средств, передает УНН.

В США собрали более 175 тыс. долларов для помощи семье погибшего на съемках украинки Галины Хатчинс

Детали

Более 2,2 тыс. Человек откликнулись на призыв помочь родным и близким Хатчинс. Размер отдельных пожертвований доходят до нескольких тысяч долларов.

Напомним

Церемония прощания с Хатчинс прошла в субботу на одной из центральных площадей города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Проститься с оператором пришли десятки людей.

Кинематографистка украинского происхождения Галина Хатчинс, была ранена в грудь и умерла вскоре после инцидента в четверг, в то время, как 48-летний режиссер Джоэл Соуза, который сидел на корточках позади нее, был ранен и госпитализирован. Выстрелы произошли на съемках вестерна “Ржавчина”, с Болдуином в главной роли.

Полиция ранее допросила Болдуина, который охотно сотрудничает со следствием, но пока никаких обвинений ему не предъявлено.

Как впоследствии стало известно, расследование сосредоточено на специалисте, что отвечает за оружие и помощнике режиссера.

Добавим

“Ржавчина” снималась на большом ранчо Бонанза-Крик, где снимались десятки фильмов течение нескольких десятилетий. Болдуин играет Харланда Раста, преступника, который бежит со своим внуком после того, как тот был признан виновным в убийстве.

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