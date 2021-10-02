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Стурбовані триваючим відходом Грузії від демократії - конгресмени США про затримання Саакашвілі

Стурбовані триваючим відходом Грузії від демократії - конгресмени США про затримання Саакашвілі

Київ • УНН

 • 19570 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Представник Держдепартаменту повідомив грузинської редакції “Голосу Америки”, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією, пов’язаною із затриманням екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, передє УНН.

Цитата

“У нас є повідомлення про його арешт, і ми уважно стежимо за розвитком подій. Ми закликаємо владу Грузії забезпечити дотримання щодо Саакашвілі принципу рівності у відповідності до законодавства Грузії та міжнародними зобов’язаннями Грузії в галузі прав людини”, — заявили в Держдепі “Голосу Америки”.

Деталі

Як пише Новости Грузия, заяву, в якій висловлюється стурбованість занепадом демократії в Грузії, поширили конгресмени Грегорі Мікс (Gregory W. Meeks) і Майкл Мак-Кол (Michael McCaul) — голова і член комітету у закордонних справах Палати представників.

“... ми як і раніше стурбовані триваючим відходом Грузії від демократії, політичною поляризацією і повідомленнями про передвиборче насильство.

Якщо Грузія хоче відповідати демократичним стандартам НАТО, ОБСЄ і ЄС, необхідним для її євроатлантичного майбутнього, всі сторони, які беруть участь у виборах цього місяця, повинні вести себе відповідно до демократичних цінностей.

Ми будемо уважно стежити за виборами. Ми з нетерпінням чекаємо результатів місії ОБСЄ зі спостереження за виборами і як і раніше прихильні принципам партисипаторної демократії в Грузії і після дня виборів”.

Довідка: партисипаторна демократія передбачає широку і безпосередню участь громадян у розробці, прийнятті та здійсненні політичних рішень, а також контроль за їх виконанням. Термін має на увазі більш широке політичне представництво, ніж традиційна представницька демократія.

Доповнення

Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від'їзду з Грузії.

У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.

Що було раніше

Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти у Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії говорила, що в разі прильоту - політику загрожує в'язниця.

2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер - представник правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Її засновником є Саакашвілі.

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.

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