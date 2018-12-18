У США привітали створення Православної Церкви України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сполучені Штати підтримують появу на Україні нової Православної Церкви України. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву заступника керівника прес-служби Держдепартаменту Роберта Палладіно.
“Створення цієї церкви було історичною подією для України. Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати Україну і вважають, що свободі віросповідання не повинні ставитися будь-які перешкоди ззовні. Свобода віросповідання поширюється на всіх українців, в тому числі тих, хто приймає рішення приєднатися або не приєднатися до нової православної церкви”, — заявив Палладіно.
За його словами, Сполучені Штати також вітають митрополита Переяславського і Білоцерківського Єпіфанія, який служив раніше єпископом неканонічного Київського патріархату, з обранням на пост глави нової структури.
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Як повідомляв УНН, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.