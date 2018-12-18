В США приветствовали создание Православной Церкви Украины

"Создание этой церкви было историческим событием для Украины. Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Украину и считают, что свободе вероисповедания не должны относиться любые препятствия извне. Свобода вероисповедания распространяется на всех Украинских, в том числе тех, кто принимает решение присоединиться или не присоединилась к новой православной церкви", - заявил Палладино.

По его словам, Соединенные Штаты также приветствуют митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, который служил раньше епископом неканонического Киевского патриархата, с избранием на пост главы новой структуры.

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Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальной поместной Православной Церкви Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.