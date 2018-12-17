Митрополиту Епіфанію передали Вифлеємський вогонь миру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Напередодні Дня святого Миколая на Різдвяних свят українські скаути – пластуни – передали Вифлеємський вогонь миру новообраному предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу української скаутської організації "Пласт".
Так, 16 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася церемонія передачі Вифлеємського вогню миру громаді Києва й новообраному митрополиту Епіфанію.
"Дякую вам за те, що ви робите таку добру справу: вже протягом 20 років привозите Вифлеємський Вогонь Миру до України напередодні Різдва Христового. Ми віримо, що це світло, яке лине з тієї печери, де народився наш Господь, принесе в Україну мир. Бо зараз Україна по-особливому потребує цього справедливого миру", – звернувся до пластунів митрополит Епіфаній.
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Довідка УНН: Вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Акція започаткована 1988 року Австрійською телерадіокомпанією як благодійний вчинок – донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, котрі святкують Різдво поза домом: у лікарнях, сиротинцях тощо.
Нагадаємо, результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України та затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.