Вперше до Кабміну передали Вифлеємський вогонь миру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Представники національної скаутської організації "Пласт" у середу вперше передали Вифлеємський вогонь миру до Кабінету міністрів України, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Голова Національної скаутської організації України "Пласт" Ярослав Юрчишин під час урочистої церемонії передачі Вогню висловив сподівання, що Вогонь миру надасть урядовцям заряд енергії для опіки спільним майном, освітою, культурою та молоддю.
"Сподіваємося, що ви отримаєте додатково заряд енергії для опіки спільним майном, освітою, культурою, молоддю. І нехай це вогник, який зараз палає у кабінетах більшості європейських лідерів, вперше запалавши в Кабінеті міністрів, наповнить його тим добром і спокоєм, який необхідний для того, щоб все те, що ви робите, мало довіру і підтримку суспільства", - сказав він.
За його словами, традиція передачі Вифлеємського вогню миру існує понад 15 років в Україні.
У свою чергу Прем'єр-міністр України В.Гройсман подякував пластунам за збереження традицій та їх привнесення до Кабінету міністрів.
"Ми переживаємо дуже складні часи, але врешті-решт від нас залежить, наскільки мужньо ми можемо їх пережити, які результати ми можемо отримати. Я би дуже хотів, щоби цей вогонь був символом миру, злагоди, успіху. Я би дуже хотів, щоби ми не просто пройшли "турбулентність", а щоб ми почали виходити на належний рівень життя кожного українського громадянина", - зазначив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, минулого року українські скаути передавали Вифлеємський вогонь меру Києва.