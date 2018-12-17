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Митрополиту Епифанию передали Вифлеемский огонь мира

Киев • УНН

 • 10102 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Накануне Дня святого Николая на Рождественских праздников украинские скауты – пластуны – передали Вифлеемский огонь мира новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинской скаутской организации "Пласт".

Митрополиту Епифанию передали Вифлеемский огонь мира

Так, 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония передачи Вифлеемского огня мира общине Киева и новоизбранному митрополиту Епифанию.

"Благодарю вас за то, что вы делаете такое доброе дело: в течение 20 лет привозите Вифлеемский огонь мира в Украину накануне Рождества Христова. Мы верим, что этот свет, который льется с той пещеры, где родился наш Господь, принесет в Украину мир. Потому что сейчас Украина по-особенному нуждается в этом справедливом мире", – обратился к пластунам митрополит Епифаний.

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Справка УНН: Вифлеемский огонь мира – это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. Акция основана в 1988 году Австрийской телерадиокомпанией как благотворительный поступок – донести свет из символического места рождения Иисуса Христа тем, которые празднуют Рождество вне дома: в больницах, детских домах и тому подобное.

Напомним, результатами Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Украинские Национальные Новости

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