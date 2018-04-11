У США підняли в повітря літак “Судного дня” Boeing E-4B
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. ВПС США підняли в повітря один з повітряних командних пунктів Boeing E-4B Nightwatch, відомий як “літак Судного дня”. Про це в twitter повідомив канал CivMilAir, який спеціалізується на відстеженні переміщень літаків, передає УНН.
Згідно з даними трекінгу, Boeing E-4B Nightwatch стартував з бази ВПС США Райт-Паттерсон, розташованої в передмісті Дейтона, пролетів повз Індіанаполіса.
Boeing E-4 Nightwatch — американський військовий стратегічний літак що використовується як повітряний командний пункт та експлуатується ВПС США. Ці літаки призначені для президента США, міністра оборони та інших членів вищого політичного та військового керівництва США на випадок ядерної війни або іншої надзвичайної ситуації, в наслідок якої будуть зруйновані або пошкоджені наземні структури управління.
E-4 є спеціальною версією літака Boeing 747-200B. Їх також називають “літаками Судного дня”.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв нові ракетні удари по Сирії у відповідь на заяви Росії.