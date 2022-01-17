У США не відкинули від'єднання Росії від системи Swift
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. США допускають будь-які варіанти санкцій проти Росії, зокрема можливість від'єднання банків від міжнародної системи Swift у разі вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на кореспондента Білого дому Джекі Генріх.
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"Жодного варіанту (санкцій – ред.) не відкинуто", - цитує Генріх слова представника Ради національної безпеки США у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення Handelsblatt про те, що США та Європа відкинули від'єднання РФ від системи Swift.
Деталі
За словами представника Ради національної безпеки США, продовжуються консультації з європейськими колегами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну.
Доповнення
США та Європа відкинули від'єднання російських банків від міжнародної системи Swift як можливі санкції.
Майбутній лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від можливого виключення Росії з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT як потенційне покарання за будь-який напад Росії на Україну.
Контекст
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Від'єднання Росії від системи SWIFT є однією із можливих опцій.
Анналена Бербок здійснить перший візит у ранзі глави МЗС ФРН до країн пострадянського простору. 17 січня у Києві вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Дмитром Кулебою. Наступного дня у Москві глава німецького зовнішньополітичного відомства проведе переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.