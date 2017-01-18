У США госпіталізували Дж.Буша-старшого - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Колишній президент США Джордж Буш-старший був госпіталізований в Х'юстоні. Про це повідомив його представник Жан Беккер, повідомляє KHOU, передає УНН.
Ж.Беккер повідомив, що 92-річний американський екс-президент перебуває в стабільному стані і у нього "все в порядку", але причина госпіталізації Дж.Буша не вказана.
Екс-президент США перебуває в методистській лікарні в Техаському медичному центрі. В офісі Дж.Буша-старшого очікують, що він повернеться додому за декілька днів.
У 2015 році Дж.Буш-старший провів тиждень в лікарні штату Мен після падіння і перелому кістки в шиї.