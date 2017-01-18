В США госпитализировали Дж.Буша-старшего - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Бывший президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне. Об этом сообщил его представитель Жан Беккер, сообщает KHOU, передает УНН.
Ж.Беккер сообщил, что 92-летний американский экс-президент находится в стабильном состоянии и у него "все в порядке", но причина госпитализации Дж.Буша не указана.
Экс-президент США находится в методистской больнице в Техасском медицинском центре. В офисе Дж.Буша-старшего ожидают, что он вернется домой через несколько дней.
В 2015 году Буш-старший провел неделю в больнице штата Мэн после падения и перелома кости в шее.