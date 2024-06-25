У справі Тищенка можуть бути додаткові підозри - ДБР

Не виключено, що під час досудового розслідування у справі, де про підозру повідомили народному депутату Миколі Тищенку, можуть бути оголошені підозри додатково. Про це в ефірі КИЇВ24 повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, пише УНН.

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"Слідство не виключає, що в ході досудового розслідування можуть з'ясуватися інші обставини, інші факти, і ми не виключаємо, що також можуть бути оголошені підозри можуть бути додатково ще у кримінальному провадженні", - сказала Сап'ян.

З її слів, якщо говори про помічницю нардепа, то "у неї також були проведені обшуки, як і у народного депутата". "Але наразі говорити, що вона підозрюється в чомусь у кримінальному провадженні ще зарано. Але всі, хто були причетні саме до скоєння цього правопорушення, вони будуть опитані", - вказала Сап'ян.

Вона також підтвердила інформацію щодо телефону нардепа.

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"Це правда, він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію. Тому що на сьогодні є достатньо способів, щоб зібрати будь-який гаджет, і все одно будуть проведені експертизи, і інформація, яка зберігалась на телефоні, може навіть дуже, сподіваюся, допомогти слідству у ході розслідування", - зазначила Сап'ян.

Нагадаємо

25 червня у ДБР повідомили, що народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.