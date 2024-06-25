В деле Тищенко могут быть дополнительные подозрения - ГБР

Не исключено, что во время досудебного расследования по делу, где о подозрении сообщили народному депутату Николаю Тищенко, могут быть объявлены подозрения дополнительно. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, пишет УНН.

Детали

"Следствие не исключает, что в ходе досудебного расследования могут выясниться другие обстоятельства, другие факты, и мы не исключаем, что также могут быть объявлены подозрения могут быть дополнительно еще в уголовном производстве", - сказала Сапьян.

По ее словам, если говорить о помощнице нардепа, то "у нее также были проведены обыски, как и у народного депутата". "Но пока говорить, что она подозревается в чем-то в уголовном производстве, еще рано. Но все, кто были причастны именно к совершению этого правонарушения, они будут опрошены", - указала Сапьян.

Она также подтвердила информацию о телефоне нардепа.

Во время обысков Тищенко разбил телефон, чтобы не предоставлять его в качестве доказательства - СМИ

"Это правда, он разбил свой телефон, но это никоим образом не спасет ситуацию. Потому что на сегодня есть достаточно способов, чтобы собрать любой гаджет, и все равно будут проведены экспертизы, и информация, которая хранилась на телефоне, может даже очень, надеюсь, помочь следствию в ходе расследования", - отметила Сапьян.

Напомним

25 июня в ГБР сообщили, что народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.