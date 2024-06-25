Во время обысков правоохранителей нардеп Николай Тищенко, которому сообщено о подозрении по факту событий в Днепре, разбил телефон, чтобы не предоставлять его как доказательство, сообщил журналист Константин Андриюк, передает УНН.

В своем Telegram - канале Андриюк опубликовал видео с обыска у народного депутата Николая Тищенко.

По его словам, нардеп "не желая отдать вещественное доказательство, разбивает свой телефон".

Дополнение

Как сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора, прокуроры сегодня собираются внести ходатайство в Печерский районный суд Киева об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Николаю Тищенко, которому сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Напомним

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину . На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники - ветеран подразделения Kraken Дмитрий Павлов. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном .

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, Павлов проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также подчеркнул, что пострадавший уже не является военнослужащим.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.