У справі пораненого хлопчика поліцейським висунули додаткове обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У кримінальному провадженні щодо обвинувачення поліцейських у пораненні хлопчика, що сталося у Київській області, обвинуваченим додатково кваліфіковано хуліганство. Про це УНН повідомили у прокуратурі Київської області.
"Процесуальним керівником прокуратури Київської області, за наслідками проведених слідчих дій та встановлення нових обставин вчинення двома працівниками патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження) прийнято рішення про доповнення наявної кваліфікації скоєного ними злочину ще ч.4 ст.296 КК України, а саме хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень", - повідомили у прес-службі.
Таким чином, працівникам патрульної поліції повідомлено про нову підозру та підготовлено клопотання в суд про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаних посад.
Вказані клопотання скеровано до Голосіївського районного суду Києва.
Досудове розслідування триває та перебуває на особистому контролі прокурора області.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу.
Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.
Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм вже оголосили про підозру.