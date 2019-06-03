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У справі пораненого хлопчика поліцейським висунули додаткове обвинувачення

У справі пораненого хлопчика поліцейським висунули додаткове обвинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. У кримінальному провадженні щодо обвинувачення поліцейських у пораненні хлопчика, що сталося у Київській області, обвинуваченим додатково кваліфіковано хуліганство. Про це УНН повідомили у прокуратурі Київської області.

"Процесуальним керівником прокуратури Київської області, за наслідками проведених слідчих дій та встановлення нових обставин вчинення двома працівниками патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження) прийнято рішення про доповнення наявної кваліфікації скоєного ними злочину ще ч.4 ст.296 КК України, а саме хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень", - повідомили у прес-службі.

Таким чином, працівникам патрульної поліції повідомлено про нову підозру та підготовлено клопотання в суд про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаних посад.

Вказані клопотання скеровано до Голосіївського районного суду Києва.

Досудове розслідування триває та перебуває на особистому контролі прокурора області.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.

Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм вже оголосили про підозру.

Українські Національні Новини

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