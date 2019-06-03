В деле раненого мальчика полицейским предъявили дополнительное обвинение

"Процессуальным руководителем прокуратуры Киевской области, по результатам проведенных следственных действий и установления новых обстоятельств совершения двумя работниками патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение) принято решение о дополнении имеющейся квалификации совершенного ими преступления еще ч.4 ст.296 УК Украины, а именно хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленной для нанесения телесных повреждений", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, работникам патрульной полиции сообщено о новом подозрении и подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемых должностей.

Указанные ходатайства направлены в Голосеевский районный суд Киева.

Досудебное расследование продолжается и находится на личном контроле прокурора области.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.

Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетнего мальчика.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.

Двух подозреваемых в этом полицейский задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, им уже объявили о подозрении.