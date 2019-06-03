Поранення хлопчика на Київщині: дитину перевезли на лікування до столиці

КИЇВ. 3 червня. УНН. Хлопчик з Переяслава-Хмельницького, в пораненні якого підозрюють поліцейських, доставлений до Києва для подальшого лікування. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АП, передає кореспондент УНН.