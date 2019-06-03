Поранення хлопчика на Київщині: дитину перевезли на лікування до столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Хлопчик з Переяслава-Хмельницького, в пораненні якого підозрюють поліцейських, доставлений до Києва для подальшого лікування. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АП, передає кореспондент УНН.
"Хлопчик 2014 року народження з Переяслава-Хмельницького, в пораненні якого підозрюють поліцейських, доставлений до Києва для подальшого лікування у високоспеціалізованому нейрохірургічному центрі", - зазначила Мендель.
За її словами, хлопчику також встановили діагноз – кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. За інформації прес-секретаря Зеленського, на сьогоднішній ранок стан дитини був вкрай тяжким, стабільним. Дитина на апараті штучної вентиляції легень, хлопчику надають усе потрібне лікування.
При цьому Мендель додала, що Президент взяв справу під особистий контроль.
"Нині вирішується, чи потрібна допомога закордонних лікарів. Якщо буде потрібно, Президент має таких фахівців", - наголосила речниця.
При цьому вона додала, що така поведінка правоохоронців неприпустима, оскільки українці очікують захисту від правохоронних органів, а не недбалості, яка може коштувати життя та здоров'я, особливо якщо йдеться про дітей.
Нагадаємо, про підозру повідомили двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції за поранення з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика.