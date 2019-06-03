Ранение мальчика в Киевской области: ребенка перевезли на лечение в столицу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Мальчик из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, доставлен в Киев для дальнейшего лечения. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга в АП, передает корреспондент УНН.
"Мальчик 2014 года рождения из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре", - отметила Мендель.
По ее словам, мальчику также установили диагноз - пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. По информации пресс-секретаря Зеленского, на сегодняшнее утро состояние ребенка было крайне тяжелым, стабильным. Ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких, мальчику предоставляют все необходимое лечение.
При этом Мендель добавила, что Президент взял дело под личный контроль.
"Сейчас решается, нужна ли помощь иностранных врачей. Если потребуется, Президент имеет таких специалистов", - отметила пресс-секретарь.
При этом она добавила, что такое поведение правоохранителей недопустимо, поскольку украинцы ожидают защиты от правоохранительных органов, а не небрежности, которая может стоить жизни и здоровья, особенно если речь идет о детях.
Напомним, о подозрении сообщили двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции из-за ранения из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика.