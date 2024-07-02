У спеку тварин небезпечно залишати у авто: поради власникам домашніх улюбленців
Київ • УНН
У спекотні дні залишати домашніх тварин у закритих автомобілях навіть на кілька хвилин може бути смертельно небезпечно через надзвичайно високу температуру, тому домашніх тварин слід залишати вдома з доступом до свіжої води або брати з собою, а вуличним тваринам слід забезпечити миски з водою.
У спекотні дні не можна залишати своїх домашніх улюбленців у закритих автомобілях. Навіть кілька хвилин в автівці за високої температури повітря можуть стати фатальними для тварин. Як допомогти домашнім улюбленцям в спеку, розповів начальник департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, передає УНН.
"Друзі, важливе нагадування: не залишайте тварин у спеку в машині. За високої температури повітря це дуже небезпечно і може мати фатальні наслідки",- написав Возний у Facebook.
Він вказав, що влітку температура в салоні авто може підніматися до +50°C та вище, і відчинені вікна не рятують ситуацію Навіть кілька хвилин у зачиненій машині під сонцем можуть стати критичними для тварини.
Возний рекомендує:
- За можливості залишати улюбленців вдома;
- Слідкувати, щоб вони завжди мали доступ до свіжої питної води;
- Якщо берете з собою — ніколи не залишайте самих у машині.
Також він подякував магазинам, кафе, ресторанам, АЗС та іншим громадським закладам, які дозволяють перебування на своїй території з тваринами.
Крім того, Возний розповів, як допомогти вуличним тваринкам у спеку:
- Поставте миску з водою біля свого дому чи офісу;
- Оновлюйте воду протягом дня.
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