У спеку тварин небезпечно залишати у авто: поради власникам домашніх улюбленців

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61049 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 148721 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 143824 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121034 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131955 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84597 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92844 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98645 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89639 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220287 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.4м/с
47%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19479 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19171 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42337 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 15729 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21226 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 143829 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220289 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370482 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306251 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10554 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30726 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27645 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121034 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32710 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У спеку тварин небезпечно залишати у авто: поради власникам домашніх улюбленців

Київ • УНН

 • 13121 перегляди

У спекотні дні залишати домашніх тварин у закритих автомобілях навіть на кілька хвилин може бути смертельно небезпечно через надзвичайно високу температуру, тому домашніх тварин слід залишати вдома з доступом до свіжої води або брати з собою, а вуличним тваринам слід забезпечити миски з водою.

У спеку тварин небезпечно залишати у авто: поради власникам домашніх улюбленців

У спекотні дні не можна залишати своїх домашніх улюбленців у закритих автомобілях. Навіть кілька хвилин в автівці за високої температури повітря можуть стати фатальними для тварин. Як допомогти домашнім улюбленцям в спеку, розповів начальник департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, передає УНН.

"Друзі, важливе нагадування: не залишайте тварин у спеку в машині. За високої температури повітря це дуже небезпечно і може мати фатальні наслідки",- написав Возний у Facebook.

Він вказав, що влітку температура в салоні авто може підніматися до +50°C та вище, і відчинені вікна не рятують ситуацію Навіть кілька хвилин у зачиненій машині під сонцем можуть стати критичними для тварини.

Возний рекомендує:

  • За можливості залишати улюбленців вдома;
  • Слідкувати, щоб вони завжди мали доступ до свіжої питної води;
  • Якщо берете з собою — ніколи не залишайте самих у машині.

Також він подякував магазинам, кафе, ресторанам, АЗС та іншим громадським закладам, які дозволяють перебування на своїй території з тваринами.

Крім того, Возний розповів, як допомогти вуличним тваринкам у спеку:

  • Поставте миску з водою біля свого дому чи офісу;
  • Оновлюйте воду протягом дня.

У столиці через спеку обмежили рух великогабаритних вантажівок02.07.24, 12:02 • 24561 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЗдоров'я
Київська міська державна адміністрація
Facebook
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67