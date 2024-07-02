В жару животных опасно оставлять в авто: советы владельцам домашних любимцев

В жаркие дни не можно оставлять своих домашних любимцев в закрытых автомобилях. Даже несколько минут в машине при высокой температуре воздуха могут стать фатальными для животных. Как помочь домашним любимцам в жару, рассказал начальник департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, передает УНН.

"Друзья, важное напоминание: не оставляйте животных в жару в машине. При высокой температуре воздуха это очень опасно и может иметь фатальные последствия",- написал Возный в Facebook.

Он указал, что летом температура в салоне авто может подниматься до +50°C и выше, и открытые окна не спасают ситуацию Даже несколько минут в закрытой машине под солнцем могут стать критическими для животного.

Возный рекомендует:

По возможности оставлять любимцев дома;

Следить, чтобы они всегда имели доступ к свежей питьевой воде;



Если берете с собой - никогда не оставляйте одних в машине.



Также он поблагодарил магазины, кафе, рестораны, АЗС и другие общественные заведения, которые позволяют пребывание на своей территории с животными.

Кроме того, Возный рассказал, как помочь уличным животным в жару:

Поставьте миску с водой возле своего дома или офиса;

Обновляйте воду в течение дня.



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