В жару животных опасно оставлять в авто: советы владельцам домашних любимцев
Киев • УНН
В жаркие дни оставлять домашних животных в закрытых автомобилях даже на несколько минут может быть смертельно опасно из-за чрезвычайно высокой температуры, поэтому домашних животных следует оставлять дома с доступом к свежей воде или брать с собой, а уличным животным следует обеспечить миски с водой.
В жаркие дни не можно оставлять своих домашних любимцев в закрытых автомобилях. Даже несколько минут в машине при высокой температуре воздуха могут стать фатальными для животных. Как помочь домашним любимцам в жару, рассказал начальник департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, передает УНН.
"Друзья, важное напоминание: не оставляйте животных в жару в машине. При высокой температуре воздуха это очень опасно и может иметь фатальные последствия",- написал Возный в Facebook.
Он указал, что летом температура в салоне авто может подниматься до +50°C и выше, и открытые окна не спасают ситуацию Даже несколько минут в закрытой машине под солнцем могут стать критическими для животного.
Возный рекомендует:
- По возможности оставлять любимцев дома;
- Следить, чтобы они всегда имели доступ к свежей питьевой воде;
- Если берете с собой - никогда не оставляйте одних в машине.
Также он поблагодарил магазины, кафе, рестораны, АЗС и другие общественные заведения, которые позволяют пребывание на своей территории с животными.
Кроме того, Возный рассказал, как помочь уличным животным в жару:
- Поставьте миску с водой возле своего дома или офиса;
- Обновляйте воду в течение дня.
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