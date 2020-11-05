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У "Слузі народу" розповіли, коли буде розгляд законопроектів щодо КСУ

У "Слузі народу" розповіли, коли буде розгляд законопроектів щодо КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Жоден із законопроектів, спрямованих на відновлення антикорупційного законодавства та врегулювання ситуації навколо КСУ, не буде розглядатися на цьому тижні. Про це УНН повідомила народний депутат від фракції “Слуга народу” Галина Янченко.

"Мій законопроект, як я вже казала, зареєстрований. Взагалі, за процедурою, дається 14 днів для внесення альтернативних законопроектів. Загалом, то це один з політичних сценаріїв виходу з ситуації. І навіть так званий “закон Разумкова”, який відновлює антикорупційне законодавство. Буквально щойно Верховна Рада прийняла таке рішення, враховуючи, що до нього теж поданий альтернативний законопроект (проект закону про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" авторства Олександра Дубінського — ред.), скоротити терміни до першого читання. Тобто, він буде розглянутий через тиждень на наступному пленарному, для того, щоб не порушити регламент і ніхто не зміг оскаржити прийняття такого законопроекту. Цього тижня, через регламент, ми не зможемо розглянути ні одного законопроекту, направленого на відновлення антикорупційного законодавства та врегулювання ситуації навколо КСУ. Є регламент, регламент — це закон, а ми не можемо його порушувати", - зазначила нардеп.

Зазначимо, УНН раніше писав, що нардеп Янченко у Верховній Раді зареєструвала свій законопроект про обмеження бюджетного фінансування Конституційного Суду України. Згідно з ним, планують забрати 109 млн грн з КСУ і віддати їх на освітні потреби.

Нагадаємо, що сьогодні народним депутатом з фракції "Слуга народу" Олександром Дубінським був зареєстрований проект закону про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції". Тим самим він відтермінував розгляд законопроекту, що був поданий раніше спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Сьогодні, під час засідання, голова ВРУ Дмитро Разумков у парламенті прокоментував альтернативний законопроект нардепа Дубінського до його законопроекту про врегулювання ситуації навколо КСУ заявивши, що причини такого рішення йому не зрозумілі

Зазначимо, що ВР прискорила підготовку законопроекту Разумкова про е-декларування.

Українські Національні Новини

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