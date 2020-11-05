В "Слуге народа" рассказали, когда будет рассмотрение законопроектов по КСУ

"Мой законопроект, как я уже говорила, зарегистрирован. Вообще, по процедуре, дается 14 дней для внесения альтернативных законопроектов. В общем, это один из политических сценариев выхода из ситуации. И даже так называемый "закон Разумкова", который восстанавливает антикоррупционное законодательство. Буквально только что Верховная Рада приняла такое решение, учитывая, что к нему тоже представлен альтернативный законопроект (проект закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" авторства Александра Дубинского - ред.), сократить сроки до первого чтения. То есть, он будет рассмотрен через неделю на следующей пленарной, для того, чтобы не нарушить регламент и никто не смог оспорить принятие такого законопроекта. На этой неделе, из-за Регламента, мы не сможем рассмотреть ни одного законопроекта, направленного на восстановление антикоррупционного законодательства и урегулирование ситуации вокруг КСУ. Есть регламент, регламент - это закон, а мы не можем его нарушать", - отметила нардеп.

Отметим, УНН ранее писал, что нардеп Янченко в Верховной Раде зарегистрировала свой законопроект об ограничении бюджетного финансирования Конституционного Суда Украины. Согласно ему, планируют забрать 109 млн грн с КСУ и отдать их на образовательные нужды.

Напомним, что сегодня народным депутатом из фракции "Слуга народа" Александром Дубинским был зарегистрирован проект закона о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции". Тем самым он отсрочил рассмотрение законопроекта, который был подан ранее спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Сегодня, во время заседания, председатель ВРУ Дмитрий Разумков в парламенте прокомментировал альтернативный законопроект нардепа Дубинского к его законопроекту об урегулировании ситуации вокруг КСУ, заявив, что причины такого решения ему не понятны.

Отметим, что ВР ускорила подготовку законопроекта Разумкова об э-декларировании.