У Словаччині до 23 років тюрми засудили вбивцю журналіста

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Словаччині суд у понеділок, 6 квітня, засудив колишнього військовослужбовця Мирослава Марчека до 23 років тюремного ув'язнення за вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої Мартіни Кушнірової в лютому 2018 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.