В Словакии до 23 лет тюрьмы осудили убийцу журналиста

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86813 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100662 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102818 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102047 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110207 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99412 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104586 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106467 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131421 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130414 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Словакии до 23 лет тюрьмы осудили убийцу журналиста

В Словакии до 23 лет тюрьмы осудили убийцу журналиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Словакии суд в понедельник, 6 апреля, приговорил бывшего военнослужащего Мирослава Марчека к 23 годам тюремного заключения за убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Это было хладнокровное и жестокое убийство. У жертв не было ни малейшего шанса спастись”, — заявила судья во время оглашения приговора, сообщает агентство новостей Reuters. Прокуратура обжалует приговор, поскольку просила 25 лет для убийцы и считает наказание мягким.

Мирослав Марчек признался в двойном убийстве во время судебного заседания 13 января 2020 года.

30 декабря 2019 года суд в Словакии приговорил к 15 годам заключения Золтана Андруско, который ранее признался в причастности к убийству Куцияка и Кушнировой. К тому времени 42-летний мужчина был единственным из пяти обвиняемых по этому делу, кто признался в причастности к убийствам. Его судили отдельно, поскольку он сотрудничал со следствием. Следствие считает вероятным заказчиком убийства бизнесмена Марианна Кочнера, деятельность и связи с итальянской мафией которого расследовал Куцияк.

27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в доме в 65-ти километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Среди прочего Ян Куцияк расследовал мошеннические схемы с дотациями ЕС на развитие сельского хозяйства в Словакии и соглашениями, заключенными многочисленными компаниями Кочнера. Бывший шеф-редактор Куцияка Петер Барди в сентябре 2017 рассказал, что Кочнер приказал следить за журналистом и угрожал ему в телефонных разговорах. Куцияк сообщил власти об этих угрозах, однако никаких мер принято не было. Убийство Яна Куцияка и посмертная публикация его статьи вызвали массовые антиправительственные демонстрации и в итоге — отставку Фицо с должности главы правительства.

На первых парламентских выборах в Словакии после убийства журналиста Яна Куцияка и его невесты победила оппозиция. Ее лидер пообещал искоренить коррупцию.

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