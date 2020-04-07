В Словакии до 23 лет тюрьмы осудили убийцу журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Словакии суд в понедельник, 6 апреля, приговорил бывшего военнослужащего Мирослава Марчека к 23 годам тюремного заключения за убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Это было хладнокровное и жестокое убийство. У жертв не было ни малейшего шанса спастись”, — заявила судья во время оглашения приговора, сообщает агентство новостей Reuters. Прокуратура обжалует приговор, поскольку просила 25 лет для убийцы и считает наказание мягким.
Мирослав Марчек признался в двойном убийстве во время судебного заседания 13 января 2020 года.
30 декабря 2019 года суд в Словакии приговорил к 15 годам заключения Золтана Андруско, который ранее признался в причастности к убийству Куцияка и Кушнировой. К тому времени 42-летний мужчина был единственным из пяти обвиняемых по этому делу, кто признался в причастности к убийствам. Его судили отдельно, поскольку он сотрудничал со следствием. Следствие считает вероятным заказчиком убийства бизнесмена Марианна Кочнера, деятельность и связи с итальянской мафией которого расследовал Куцияк.
27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в доме в 65-ти километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.
Среди прочего Ян Куцияк расследовал мошеннические схемы с дотациями ЕС на развитие сельского хозяйства в Словакии и соглашениями, заключенными многочисленными компаниями Кочнера. Бывший шеф-редактор Куцияка Петер Барди в сентябре 2017 рассказал, что Кочнер приказал следить за журналистом и угрожал ему в телефонных разговорах. Куцияк сообщил власти об этих угрозах, однако никаких мер принято не было. Убийство Яна Куцияка и посмертная публикация его статьи вызвали массовые антиправительственные демонстрации и в итоге — отставку Фицо с должности главы правительства.
На первых парламентских выборах в Словакии после убийства журналиста Яна Куцияка и его невесты победила оппозиция. Ее лидер пообещал искоренить коррупцию.