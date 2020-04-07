В Словакии до 23 лет тюрьмы осудили убийцу журналиста

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Словакии суд в понедельник, 6 апреля, приговорил бывшего военнослужащего Мирослава Марчека к 23 годам тюремного заключения за убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.