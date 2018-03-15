Прем'єр Словаччини готовий піти у відставку на фоні скандалу, пов'язаного з вбивством журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий піти у відставку на фоні скандалу, що розгорівся в країні після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його нареченої. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Так, Фіцо в середу, 14 березня, оголосив, що готовий подати у відставку за умови, якщо за його партією залишать право висунути кандидатуру наступного керівника уряду країни.
“Сьогодні для вирішення політичної кризи я запропонував свою відставку президенту. Якщо президент її прийме, я готовий піти у відставку завтра”, — заявив Фіцо.
У разі втілення в життя запропонованого ним варіанту виходу з урядової кризи країні вдасться уникнути дострокових парламентських виборів, про можливість яких раніше заявляв президент Словаччини Андрій Кіска.
Варто додати, що на даний момент у відставку подав голова МВС Словаччини Роберт Калиняк.
Як повідомляв УНН, жителі Словаччини вважають недостатньою відставку голови МВС через вбивство журналіста.