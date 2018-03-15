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Премьер Словакии готов уйти в отставку в фоне скандала, связанного с убийством журналиста

Премьер Словакии готов уйти в отставку в фоне скандала, связанного с убийством журналиста

Киев  •  УНН

 • 11199 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, Фицо в среду, 14 марта, объявил, что готов подать в отставку при условии, если за его партией оставят право выдвинуть кандидатуру следующего руководителя правительства страны.

“Сегодня для решения политического кризиса я предложил свою отставку президенту. Если президент ее примет, я готов уйти в отставку завтра”, — заявил Фицо.

В случае воплощения в жизнь предложенного им варианта выхода из правительственного кризиса стране удастся избежать досрочных парламентских выборов, о возможности которых ранее заявлял президент Словакии Андрей Киска.

Стоит добавить, что на данный момент в отставку подал глава МВД Словакии Роберт Калиняк.

Как сообщал УНН, жители Словакии считают недостаточной отставку главы МВД из-за убийства журналиста.

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