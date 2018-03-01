Єврокомісія проведе фінансову ревізію після вбивства журналіста Яна Куціяка в Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Брюссель проведе перевірки фінансових потоків з бюджету ЄС до Словаччини на предмет можливого незаконного їх використання в країні. Розслідування на цю тему могло стати причиною вбивства журналіста Яна Куціяка, інформує УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Після резонансного вбивства у Словаччині журналіста Яна Куціяка Європейська комісія проведе розслідування можливого незаконного використання субсидій з бюджету ЄС у цій країні. “Ми уважно розглянемо справу”, — заявив 28 лютого єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер німецькому виданню Die Welt.
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Перед цим стало відомо, що словацький журналіст працював над розслідуванням можливої участі італійської мафії “Ндрангета” у махінаціях із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Єврокомісар Ґюнтер Еттінґер сказав, що вважає за можливе використання субсидій ЄС для фермерів та аграрних підприємств Словаччини не за призначенням.
Нагадаємо, що тіло 27-річного Яна Куціяка (який проводив розслідування щодо податкового шахрайства бізнесменів, пов'язаних з правлячою партією країни) та його дівчини знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині — в голову. За даними поліції, що вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат “Ндрангета”.
Згідно з повідомленням інформагентства Aktuality.sk, поліція Словаччини затримала одну людину у зв'язку з убивством журналіста Яна Кучака і його дівчини.