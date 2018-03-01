Еврокомиссия проведет финансовую ревизию после убийства журналиста Яна Куцияка в Словакии

После резонансного убийства в Словакии журналиста Яна Куцияка Европейская комиссия проведет расследование возможного незаконного использования субсидий из бюджета ЕС в этой стране. “Мы внимательно рассмотрим дело”, — заявил 28 февраля еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер немецкому изданию Die Welt.

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Перед этим стало известно, что словацкий журналист работал над расследованием возможного участия итальянской мафии “Ндрангета” в махинациях с субсидиями ЕС на востоке Словакии. Еврокомиссар Гюнтер Эттингер сказал, что считает возможным использование субсидий ЕС для фермеров и аграрных предприятий Словакии не по назначению.

Напомним, что тело 27-летнего Яна Куцияка (который проводил расследование в отношении налогового мошенничества бизнесменов, связанных с правящей партией страны) и его девушку нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке — в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат “Ндрангета”.

Согласно сообщению информагентства Aktuality.sk, полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Кучака и его девушки.