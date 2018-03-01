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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59116 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71084 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74018 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106041 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100005 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104317 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111312 просмотра

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Еврокомиссия проведет финансовую ревизию после убийства журналиста Яна Куцияка в Словакии

Еврокомиссия проведет финансовую ревизию после убийства журналиста Яна Куцияка в Словакии

Киев  •  УНН

 • 11644 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Брюссель проведет проверки финансовых потоков из бюджета ЕС в Словакию на предмет возможного незаконного их использования в стране. Расследование на эту тему могло стать причиной убийства журналиста Яна Куцияка, информирует УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

После резонансного убийства в Словакии журналиста Яна Куцияка Европейская комиссия проведет расследование возможного незаконного использования субсидий из бюджета ЕС в этой стране. “Мы внимательно рассмотрим дело”, — заявил 28 февраля еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер немецкому изданию Die Welt.

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Перед этим стало известно, что словацкий журналист работал над расследованием возможного участия итальянской мафии “Ндрангета” в махинациях с субсидиями ЕС на востоке Словакии. Еврокомиссар Гюнтер Эттингер сказал, что считает возможным использование субсидий ЕС для фермеров и аграрных предприятий Словакии не по назначению.

Напомним, что тело 27-летнего Яна Куцияка (который проводил расследование в отношении налогового мошенничества бизнесменов, связанных с правящей партией страны) и его девушку нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке — в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат “Ндрангета”.

Согласно сообщению информагентства Aktuality.sk, полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Кучака и его девушки.

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