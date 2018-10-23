У серпні-вересні українці чекали інфляцію та активно скуповувались – дослідження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Протягом серпня і вересня у населення України зросли інфляційні очікування, однак це не призвело до погіршення індексу споживчих настроїв. Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв в Україні, яке щомісяця здійснює GfK Ukraine, передає УНН. 

При цьому в організації уточнили, що у вересні 2018 року індекс споживчих настроїв склав 62,6 пункти, що на 2,3 п. більше, ніж минулого місяця. Індекс поточного становища дещо збільшився та склав 60,5. Складові цього індексу зазнали таких змін: індекс поточного особистого матеріального становища склав 49,4 пункту, що на 0,4 п. нижче від рівня цього індексу в серпні; індекс доцільності великих покупок збільшився на 2,1 п. та встановився на позначці 71,5. Індекс економічних очікувань у вересні збільшився на 3,2 п. і досяг позначки 64,0.

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Крім того, у вересні індекс очікуваних змін особистого матеріального становища зменшився у порівнянні з минулим місяцем на 2,2 п. і склав 57,9; індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року збільшився на 10 п. та склав 62,6; індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років також зріс та становив 71,5, що на 1.9 п. більше за показник серпня.

Довідка УНН: Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років. (До квітня 2014 року вибірка дослідження складала 1000 осіб у віці 15-59 років). Вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське та сільське населення й величину населеного пункту. Від квітня 2014 року з дослідження "Споживчі настрої" вилучена Автономна Республіка Крим. У Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистичне відхилення не перевищує 3,2%. Польовий етап проводиться 1-15 числа кожного місяця.

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Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, за рік подорожчали 18 найменувань продуктів із 23 позицій, або 80% з соціального асортименту минулого року.

У березні індекс споживчих настроїв українців покращився. Найбільше зріс індекс доцільності робити великі покупки, особливо у великих містах – згідно з даними дослідження споживчих настроїв українців, проведеного GfK Ukraine.

У червні українці краще оцінювали своє особисте матеріальне становище, проте очікування щодо розвитку економіки та динаміки безробіття погіршилися.

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