Транш МВФ: українці не сподіваються на розвиток економіки

"Найсуттєвіше у червні порівняно до травня зріс індекс поточного особистого матеріального становища. Цей результат може бути пов’язаний з поступовим ростом реальних доходів населення, а також із тим, що в літній період відбувається зниження цін на основні продовольчі товари. Але при цьому погіршуються очікування населення щодо розвитку економіки країни у найближчому році та очікування щодо динаміки безробіття. Такі настрої можуть спричинюватись невизначеністю щодо надання наступного траншу МВФ",— йдеться у звіті аналітиків.

У червні 2018 року індекс споживчих настроїв склав 65,6, що на 2,7 п. більше, ніж минулого місяця.

Індекс поточного становища підвищився на 5,1 п. та склав 65,5. Cкладові цього індексу зазнали таких змін:



індекс поточного особистого матеріального становища склав 59,6, що на 8,8 п. вище за травневий рівень;



індекс доцільності великих покупок зріс на 1,5 п. та встановився на позначці 71,3.



Індекс економічних очікувань у червні піднявся на 1,1 п. — до позначки 65,7. Динаміка складових цього індексу виглядає так:



індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився на 6,2 п. порівняно з минулим місяцем і досяг позначки 67,3;



індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 6,1 п. та склав 56,4;



індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років становив у червні 73,4, що на 3,3 п. більше за травневий показник.



Очікування українців щодо безробіття в червні погіршилися: показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 8,1 п. та склав 133,5.

Натомість поліпшився індекс інфляційних очікувань, опустившись до позначки 187, що на 3,4 п. нижче за минулий місяць.

Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців змінилися незначним чином: індекс девальваційних очікувань піднявся на 1,4 пункти ─ до значення 150,9.

Довідка УНН.

Максимальні показники індексу споживчих настроїв, індексу економічних очікувань і поточного стану досягають позначки в 200 пунктів. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Максимальні показники індексу очікуваної динаміки безробіття, індексу інфляційних очікувань та індексу девальваційних очікувань також досягають позначки в 200 пунктів. Значення індексу дорівнює 200, якщо всі громадяни передбачають зростання безробіття (інфляції, девальвації).

Нагадаємо, у Національному банку прогнозують, що зростання цін на газ та комунальні послуги цього року буде на рівні 25%.