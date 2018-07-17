Транш МВФ: украинцы не надеются на развитие экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В июне украинцы лучше оценивают свое личное материальное положение, однако ожидания населения относительно развития экономики и ожидания относительно динамики безработицы ухудшились. Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений украинцев, проведенного GfK Ukraine, передает УНН.
"Наиболее существенно в июне по сравнению с маем вырос индекс текущего личного материального положения. Этот результат может быть связан с постепенным ростом реальных доходов населения, а также с тем, что в летний период происходит снижение цен на основные продовольственные товары. Но при этом ухудшаются ожидания населения по развитию экономики страны в ближайшем году и ожидания относительно динамики безработицы. Такие настроения могут быть вызваны неопределенностью относительно предоставления следующего транша МВФ", - говорится в отчете аналитиков.
В июне 2018 года индекс потребительских настроений составил 65,6, что на 2,7 п. больше, чем в прошлом месяце.
Индекс текущего положения повысился на 5,1 п. и составил 65,5. Составляющие этого индекса понесли такие изменения:
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- индекс текущего личного материального положения составил 59,6, что на 8,8 п. выше майского уровня;
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- индекс целесообразности крупных покупок вырос на 1,5 п. и установился на отметке 71,3.
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Индекс экономических ожиданий в июне поднялся на 1,1 п. - до отметки 65,7. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
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- индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 6,2 п. по сравнению с прошлым месяцем и достиг отметки 67,3;
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- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 6,1 п. и составил 56,4;
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- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составил в июне 73,4, что на 3,3 п. больше майского показателя.
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Ожидания украинцев по безработице в июне ухудшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 8,1 п. и составил 133,5.
Зато улучшлся индекс инфляционных ожиданий, опустившись до отметки 187, что на 3,4 п. ниже прошлого месяца.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев изменились незначительно: индекс девальвационных ожиданий поднялся на 1,4 пункта ─ до значения 150,9.
Справка УНН.
Максимальные показатели индекса потребительских настроений, индекса экономических ожиданий и текущего состояния достигают отметки в 200 пунктов. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.
Максимальные показатели индекса ожидаемой динамики безработицы, индекса инфляционных ожиданий и индекса девальвационных ожиданий также достигают отметки в 200 пунктов. Значение индекса равно 200, если все граждане предусматривают рост безработицы (инфляции, девальвации).
Напомним, в Национальном банке прогнозируют, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет на уровне 25%.