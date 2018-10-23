В августе-сентябре украинцы ждали инфляцию и активно скупались - исследование

При этом в организации уточнили, что в сентябре 2018 года индекс потребительских настроений составил 62,6 пункта, что на 2,3 п. больше, чем в прошлом месяце. Индекс текущего положения несколько увеличился и составил 60,5. Составляющие этого индекса понесли такие изменения: индекс текущего личного материального положения составил 49,4 пункта, что на 0,4 п. ниже уровня этого индекса в августе; индекс целесообразности крупных покупок увеличился на 2,1 п. и установился на отметке 71,5. Индекс экономических ожиданий в сентябре увеличился на 3,2 п. и достиг отметки 64,0.



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Кроме того, в сентябре индекс ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился по сравнению с прошлым месяцем на 2,2 п. и составил 57,9; индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года увеличился на 10 п. и составил 62,6; индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет также вырос и составил 71,5, что на 1.9 п. больше показателя августа.



Справка УНН: Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. (К апрелю 2014 выборка исследования составляла 1000 человек в возрасте 15-59 лет). Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и величину населенного пункта. От апреля 2014 из исследованию "Потребительские настроения" изъята Автономная Республика Крым. В Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическое отклонение не превышает 3,2%. Полевой этап проводится 1-15 числа каждого месяца.

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Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, за год подорожали 18 наименований продуктов из 23 позиций, или 80% из социального ассортимента прошлого года.



В марте индекс потребительских настроений украинцев улучшился. Больше всего вырос индекс целесообразности делать крупные покупки, особенно в больших городах - по данным исследования потребительских настроений украинцев, проведенного GfK Ukraine.



В июне украинцы лучше оценивали свое личное материальное положение, однако ожидания по развитию экономики и динамики безработицы ухудшились.



