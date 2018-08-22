Морква та сало на вагу золота: експерти підрахували, як дорожчають продукти

Загалом з початку року відбулось таке зростання цін: моркви - на 137%, яєць - на 100%, буряка - на 70%, макаронів - на 59%, сала - на 40%, чорного хліба - на 37%, молока - на 30%, ковбас і білого хліба - на 28%, вершкового масла і рису - на 27%, яловичини - на 17%, свинини та сметани - на 16%, тушки курятини - на 6%, олії соняшникової, борошна та картоплі – на 5%.

"За рік у гривнях подорожчали: один кілограм сала – на 19,5 грн, вареної ковбаси – на 19,3 грн, яловичини – на 18 грн, свинини – на 16,2 грн, моркви – на 15,1 грн, десяток яєць – на 10,1 грн, 200 гр вершкового масла – на 7,6 грн, 1 кг сметани – на 7,3 грн, макаронів – на 5,8 грн, 1 л молока – на 5,1 грн, рису – на 5 грн, 1 кг чорного хлібу – на 4,5 грн, буряка – на 4,3 грн, білого хліба – на 3,4 грн, курячої тушки – на 3,2 грн, 1 л соняшникової олії – на 1,8 грн, 1 кг борошна – на 50 коп. і картоплі – на 40 коп.", - зауважив Дорошенко.

Разом з тим, за рік подешевшали п'ять найменувань продуктів: цибуля – на 32%, гречка – на 26%, цукор – на 9%, капуста – на 8% і м’який сир – на 5%.

Експерт додав, що з липня 2017 року по червень 2018 року середня зарплата в Україні зросла на 25%, із 7339 грн до 9141 грн, а мінімальна - на 16%, із 3200 грн до 3723 грн. Інфляція, тим часом, з серпня 2017 року по липень 2018-го становила 8,6%. Зростання курсу долара за рік становило 10%.

"Тобто ми бачимо, що саме продукти штовхають інфляцію догори. У серпні ціни нас будуть радувати, але у вересні наші споживчі настрої зміняться з черговим зростанням вартості продуктів та товарів через інфляцію та девальвацію, які будуть базуватись на низькому зростанні реальної економіки", - зауважив Дорошенко.

За словами політика Сергія Тригубенка, неконтрольоване подорожчання соціальних продуктів є наслідком відмови держави від регулювання цін.

“Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними”, — зазначив депутат і додав, що підтримує своїх колег з парламенту, які закликають уряд відновити державне регулювання цін на соціальні продукти харчування.

Тригубенко переконаний, що відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна лише за умови соціального благополуччя в країні.

“У нас же його немає... І сьогодні мало в якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не має права експериментувати з цінами на найнеобхідніше”, — резюмував політик.

Нагадаємо, у минулому році уряд скасував держрегулювання цін на соціальні продукти. Про різке подорожчання продовольства внаслідок такого кроку тоді попереджали і експерти, і політики.