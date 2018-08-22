Морковь и сало на вес золота: эксперты подсчитали, как дорожают продукты

Всего с начала года произошел такой рост цен: моркови - на 137%, яиц - на 100%, свеклы - на 70%, макарон - на 59%, сала - на 40%, черного хлеба - на 37%, молока - на 30 %, колбас и белого хлеба - на 28%, сливочного масла и риса - на 27%, говядины - на 17%, свинины и сметаны - на 16%, тушки курицы - на 6%, масла подсолнечного, муки и картофеля - на 5%.

"За год в гривнах подорожали: один килограмм сала - на 19,5 грн, вареной колбасы - на 19,3 грн, говядины - на 18 грн, свинины - на 16,2 грн, моркови - на 15,1 грн, десяток яиц - на 10,1 грн, 200 гр сливочного масла - на 7,6 грн, 1 кг сметаны - на 7,3 грн, макарон - на 5,8 грн, 1 л молока - на 5,1 грн, риса - на 5 грн, 1 кг черного хлеба - на 4,5 грн, свеклы - на 4,3 грн, белого хлеба - на 3,4 грн, куриной тушки - на 3,2 грн, 1 л подсолнечного масла - на 1,8 грн, 1 кг муки - на 50 коп. и картофеля - на 40 коп.", - отметил Дорошенко.

Вместе с тем, за год подешевели пять наименований продуктов: лук - на 32%, гречка - на 26%, сахар - на 9%, капуста - на 8% и мягкий сыр - на 5%.

Эксперт добавил, что с июля 2017-го по июнь 2018 года средняя зарплата в Украине выросла на 25%, с 7339 грн до 9141 грн, а минимальная - на 16%, с 3200 грн до 3723 грн. Инфляция, тем временем, с августа 2017-го по июль 2018 года составила 8,6%. Рост курса доллара за год составил 10%.

"То есть мы видим, что именно продукты толкают инфляцию вверх. В августе цены нас будут радовать, но в сентябре наши потребительские настроения изменятся с очередным ростом стоимости продуктов и товаров из-за инфляции и девальвации, которые будут базироваться на низком росте реальной экономики", - отметил Дорошенко.

По словам политика Сергея Тригубенко, неконтролируемое удорожание социальных продуктов является следствием отказа государства от регулирования цен.

"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания для людей становятся все менее доступны", - отметил депутат и добавил, что поддерживает своих коллег по парламенту, которые призывают правительство возобновить государственное регулирование цен на социальные продукты питания.

Тригубенко убежден, что отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно только при условии социального благополучия в стране.

"У нас же его нет... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имеет права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - резюмировал политик.

Напомним, в прошлом году правительство отменило госрегулирование цен на социальные продукты. О резком подорожании продовольствия вследствие такого шага тогда предупреждали и эксперты, и политики.