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У Сербії зафіксували перші спалахи АЧС

У Сербії зафіксували перші спалахи АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Сербії зафіксували перші спалахи африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на nationalhogfarmer.com.

Три випадки захворювання було зареєстровано у столиці Сербії - місті Белград, ще один - на території подунайских округу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через АЧС в Азії за рік загинуло майже 5 млн свиней – ООН

Нагадується, що у серпні поточного року Болгарія оголосила надзвичайний стан через АЧС. У кінці липня про першу спалах АЧС повідомила Словаччина.

Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже більш ніж 6 років. За словами політика Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і недолік компетентних кадрів.

Мінімізувати втрати фермерів через АЧС пропонують шляхом страхування підприємств. Однак в Мінагрополітики досі не запропонували механізму реалізації такої ініціативи, хоча і обіцяли раніше.

На думку Тригубенко, оптимальну модель майбутнього страхування треба напрацьовувати в спільному діалозі між фермерами, страховиками і державою.

При цьому, сьогодні в Україні від АЧC застраховано лише одне підприємство.

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