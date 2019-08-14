В Сербии зафиксировали первые вспышки АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Сербии зафиксировали первые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на nationalhogfarmer.com.
Три случая заболевания было зарегистрировано в столице Сербии - городе Белград, еще один - на территории Подунайского округа.
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Напоминается, что в августе текущего года Болгария объявила чрезвычайное положение из-за АЧС. В конце июля о первой вспышке АЧС сообщила Словакия.
Напомним, в Украине АЧС не утихает уже более 6 лет. По словам политика Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Минимизировать потери фермеров из-за АЧС предлагают путем страхования предприятий. Однако в Минагрополитики до сих пор не предложили механизма реализации такой инициативы, хотя и обещали ранее.
По мнению Тригубенко, оптимальную модель будущего страхования надо нарабатывать в совместном диалоге между фермерами, страховщиками и государством.
При этом, сегодня в Украине от АЧC застраховано только одно предприятие.