У ще одному запорізькому гуртожитку виявили інфікованого COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В гуртожитку, розташованому в Заводському районі Запоріжжя, у неділю виявили випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє міська рада, передає УНН.
“Хвору відправлено до обласної інфекційної лікарні. Вже сьогодні розпочнеться перевірка контактних осіб. Жінка жила у гуртожитку на 4-му поверсі, тому в першу чергу візьмуть аналізи у всіх мешканців цього поверху. Цим займатиметься бригада медиків Центру ПМСД. На цьому поверсі проживає 45 осіб. Всі вони залишатимуться на самоізоляції, відповідне зобов’язання їм запропонують підписати під час взяття аналізу. Біля гуртожитку встановлено пост поліції”, — йдеться в повідомленні.
Міська рада повідомила, що наразі пересування буде обмежене саме для мешканців 4-го поверху, а інформації щодо закриття всього гуртожитку на карантин наразі немає.
“За інформацією обласного лабораторного центру, результати аналізів мешканців 4-го поверху можна буде отримати вже у понеділок у середині дня. Подальші дії залежатимуть від отриманих результатів аналізів. Також перевірятимуть інших осіб з якими контактувала жінка”, — йдеться в повідомленні.
Наприкінці квітня влада міста повідомляла, що в результаті спалаху респіраторної хвороби COVID-19 в іншому запорізькому гуртожитку інфікованими виявились щонайменше 13 осіб.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.