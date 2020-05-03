В еще одном запорожском общежитии обнаружили инфицированного COVID-19

“Больную отправили в областную инфекционную больницу. Уже сегодня начнется проверка контактных лиц. Женщина жила в общежитии на 4-м этаже, поэтому в первую очередь примут анализы у всех жителей этого этажа. Этим будет заниматься бригада медиков Центра ПМСП. На этом этаже проживает 45 человек. Все они будут оставаться на самоизоляции, соответствующее обязательство им предложат подписать во время взятия анализа. Возле общежития установлено пост полиции”, — говорится в сообщении.

Городской совет сообщил, что сейчас передвижения будет ограничено именно для жителей 4-го этажа, а информация о закрытии всего общежития на карантин пока нет.

“По информации областного лабораторного центра, результаты анализов жителей 4-го этажа можно будет получить уже в понедельник в середине дня. Дальнейшие действия будут зависеть от полученных результатов анализов. Также будут проверять других лиц, с которыми контактировала женщина”, — говорится в сообщении.

В конце апреля власти города сообщали, что в результате вспышки респираторной болезни COVID-19 в другом запорожском общежитии инфицированными оказались не менее 13 человек.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 288 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.