У СБУ назвали точку відліку, яка мала стати каталізатором антиукраїнських протестних заходів

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Так звані “Білі балаклави”, діючи за вказівкою агента російських спецслужб Миколи Дульського, мали на меті спровокувати керівників громадських об’єднань та окремих активістів до організації масових протестних заходів одразу після закінчення голосування в Україні 31 березня. Про це на брифінгу у вівторок, 19 грудня, повідомив заступник Голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

“На першому етапі своєї діяльності для підняття градусу протесту в суспільстві затриманий вчора Євген Моренець, він же „Біла Балаклава“, знімав та за участі інших учасників групи обробляв і розмішував в мережі Інтернет відеоролики від імені так званої „Білої балаклави”, — сказав заступник Голови СБУ.

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За його словами, вказана відеопродукція за висновками експертів містить заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні насильницьким шляхом.

"Після цього Моренець і спільники розпочали організаційні заходи по втягуванню у протиправну діяльність керівників громадських об’єднань та окремих активістів з різних регіонів нашої держави, маючи на меті спровокувати їх до організації масових протестних заходів одразу після закінчення голосування 31.03.2019 через фальсифікацію, що нібито матиме місце у ході виборів. Задум РФ включав невизнання виборів народом, скликання віче, висування вимог до влади, які не можуть бути виконані“, — зазначив представник СБУ.

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Для реалізації цього, за даними українських спецслужб, затриманий та його спільники намагались використати ідеї так званого “народовладдя” — проекту, що активно реалізується в Україні з 2007 року спецслужбами РФ. Під лозунгом “народовладдя” в розумінні російських спецслужб приховується ліквідація загального виборчого права, яка підміняється голосуванням ніким на це не уповноважених представників псевдо територіальних громад, створення удільних правоохоронних, судових, податкових систем, нівелювання рішень центральної влади місцевими референдумами та, як наслідок, втрати суверенітету української держави.

“Відповідно до плану зловмисників, люди, які вийдуть на мітинги під ідеями народовладдя, з одного боку будуть об’єктом легалізації намірів заздалегідь підготовлених бойових груп захоплювати установи та проливати „першу кров“, з іншого — самі мають стати жертвами цих бойових груп. Координацію протиправної діяльності Моренця здійснював підконтрольний російським спецслужбам Микола Дульський, котрий повинен був забезпечити контакт „Білої балаклави“ та підібраних ними осіб з діючими в Україні законспірованими групами”, — додав він.

Нагадаємо, учасники руху на підтримку Надії Савченко за координації з агентом російських спецслужб здійснювали підготовчі заходи до організації провокацій, які мали стати поштовхи до насильницьких дій і зміни влади в Україні.

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