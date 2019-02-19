У СБУ розібрали на фази гібридні дії Росії щодо України

"Умовно гібридні дії Росії стосовно нашої держави можна розділити на дві фази: підготовчу та активну, кожна з яких має свої етапи", - сказав Кононенко.

З його слів, на підготовчій фазі створюється пул громадсько-політичних структур різновекторного спрямування, не пов’язаних між собою, забезпечується поступове збільшення їх чисельності. Другий етап – активізація діяльності цих структур, як в медіа-просторі, так і в формі акцій прямої дії. Третій – об’єднання всіх сил під управління єдиних координаційних центрів, як на центральному рівні, так і в регіонах.

У подальшому мають визначатися керівники паралельних органів влади з числа радикальних чи харизматичних лідерів підконтрольних громадсько-політичних структур, пояснив заступник голови СБУ. Проведення цих заходів є умовою вдалої реалізації активної фази, яка проводиться із залученням протестного потенціалу. Після початку цієї фази події можуть насити незворотний характер.

За його словами, саме на активній фазі починаються акції протесту та мітинги. Для порівняння Кононенко назвав початок подій на Донбасі.

"Російські спецслужби в якості організаторів акцій обирають власну агентуру, яка втекла з нашої держави, але досі прикривається паспортами Української держави", - додав він.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що Росія спробує штучно створити ситуацію невизнання виборів в Україні.