В СБУ разобрали на фазы гибридные действия России в отношении Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Гибридные действия России в отношении Украины можно разделить на две фазы: подготовительную и активную, каждая из которых имеет свои этапы. Об этом во время брифинга во вторник сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
"Условно гибридные действия России в отношении нашего государства можно разделить на две фазы: подготовительную и активную, каждая из которых имеет свои этапы", - сказал Кононенко.
По его словам, на подготовительной фазе создается пул общественно-политических структур разновекторного направления, не связанных между собой, обеспечивается постепенное увеличение их численности. Второй этап - активизация деятельности этих структур, как в медиа-пространстве, так и в форме акций прямого действия. Третий - объединение всех сил под управление единых координационных центров, как на центральном уровне, так и в регионах.
В дальнейшем должны определяться руководители параллельных органов власти из числа радикальных или харизматических лидеров подконтрольных общественно-политических структур, пояснил замглавы СБУ. Проведение этих мероприятий является условием успешной реализации активной фазы, которая проводится с привлечением протестного потенциала. После начала этой фазы события могут насытить необратимый характер.
По его словам, именно на активной фазе начинаются акции протеста и митинги. Для сравнения Кононенко назвал начало событий на Донбассе.
"Российские спецслужбы в качестве организаторов акций выбирают собственную агентуру, которая сбежала из нашей страны, но до сих пор прикрывается паспортами Украинского государства", - добавил он.
Напомним, в СБУ заявили, что Россия попытается искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине.