В СБУ разобрали на фазы гибридные действия России в отношении Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58181 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78289 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129560 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129699 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129419 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124901 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160346 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

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В СБУ разобрали на фазы гибридные действия России в отношении Украины

В СБУ разобрали на фазы гибридные действия России в отношении Украины

Киев  •  УНН

 • 9204 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Гибридные действия России в отношении Украины можно разделить на две фазы: подготовительную и активную, каждая из которых имеет свои этапы. Об этом во время брифинга во вторник сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.

"Условно гибридные действия России в отношении нашего государства можно разделить на две фазы: подготовительную и активную, каждая из которых имеет свои этапы", - сказал Кононенко.

По его словам, на подготовительной фазе создается пул общественно-политических структур разновекторного направления, не связанных между собой, обеспечивается постепенное увеличение их численности. Второй этап - активизация деятельности этих структур, как в медиа-пространстве, так и в форме акций прямого действия. Третий - объединение всех сил под управление единых координационных центров, как на центральном уровне, так и в регионах.

В дальнейшем должны определяться руководители параллельных органов власти из числа радикальных или харизматических лидеров подконтрольных общественно-политических структур, пояснил замглавы СБУ. Проведение этих мероприятий является условием успешной реализации активной фазы, которая проводится с привлечением протестного потенциала. После начала этой фазы события могут насытить необратимый характер.

По его словам, именно на активной фазе начинаются акции протеста и митинги. Для сравнения Кононенко назвал начало событий на Донбассе.

"Российские спецслужбы в качестве организаторов акций выбирают собственную агентуру, которая сбежала из нашей страны, но до сих пор прикрывается паспортами Украинского государства", - добавил он.

Напомним, в СБУ заявили, что Россия попытается искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине.

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