В СБУ назвали точку отсчета, которая должна была стать катализатором антиукраинских протестных мероприятий

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Так называемые "Белые балаклавы", действуя по указанию агента российских спецслужб Николая Дульского, имели целью спровоцировать руководителей общественных объединений и отдельных активистов в организации массовых протестных мероприятий сразу после окончания голосования в Украине 31 марта. Об этом на брифинге во вторник, 19 декабря, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.

"На первом этапе своей деятельности для поднятия градуса протеста в обществе задержан вчера Евгений Моренець, он же "Белая Балаклава", снимал и при участии других участников группы обрабатывал и мешающего в сети Интернет видеоролики от имени так называемой "Белой балаклавы", - сказал заместитель главы СБУ.

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По его словам, указанная видеопродукция по выводам экспертов содержит призывы к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине насильственным путем.

"После этого Моренець и сообщники начали организационные мероприятия по втягиванию в противоправную деятельность руководителей общественных объединений и отдельных активистов из разных регионов нашего государства, с целью спровоцировать их к организации массовых протестных мероприятий сразу после окончания голосования 31.03.2019 за фальсификацию, что якобы иметь место в ходе выборов. Замысел РФ включал непризнание выборов народом, созыв вече, выдвижение требований к власти, которые не могут быть выполнены", - отметил представитель СБУ.

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Для реализации этого, по данным украинских спецслужб, задержанный и его сообщники пытались использовать идеи так называемого "народовластия" - проекта, который активно реализуется в Украине с 2007 года спецслужбами РФ. Под лозунгом "народовластие" в понимании российских спецслужб скрывается ликвидация всеобщего избирательного права, которая подменяется голосованием никем на это не уполномоченных представителей псевдо территориальных общин, создание удельных правоохранительных, судебных, налоговых систем, нивелирования решений центральной власти местными референдумами и, как следствие, потери суверенитета украинского государства.

"В соответствии с планом злоумышленников, люди, которые выйдут на митинги под идеями народовластия, с одной стороны будут объектом легализации намерений заранее подготовленных боевых групп захватывать учреждения и проливать "первую кровь", с другой - сами должны стать жертвами этих боевых групп. Координацию противоправной деятельности Моренця осуществлял подконтрольный российским спецслужбам Николай Дульский, который должен был обеспечить контакт "Белой балаклавы" и ими лиц с действующими в Украине законспирированными группами", - добавил он.

Напомним, участники движения в поддержку Надежды Савченко при координации с агентом российских спецслужб осуществляли подготовительные мероприятия к организации провокаций, которые должны были стать толчки к насильственным действиям и смены власти в Украине.

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