У СБУ анонсували нові підозри у справі вугілля з ОРДЛО. Мають свідчення колишніх посадовців та урядовців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Служба безпеки України анонсувала нові підозри у справі про контрабанду вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це під час брифінгу заявив глава СБУ Ігор Баканов, передає УНН.
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“На наступній зустрічі ми зможемо озвучити інші цікаві прізвища фігурантів цієї справи. Загалом СБУ у співпраці з Офісом генпрокурора провела серйозну кропітку роботу”, — заявив Баканов.
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Зокрема, щодо вручення додаткових підозр, глава СБУ відзначив, що сьогодні був певний багаж доказів, прізвища могли б озвучити.
“Якби ми мали певний вантаж та багаж доказів, ми б вже ці прізвища озвучили і я думаю вже були б додаткові підозри. На жаль, станом на сьогодні, ніяких нових прізвищ високопосадовців ми озвучити не можемо”, — відзначив він.
Також Баканов відзначив, що вони володіють не тільки аудіозаписами, а й свідченнями колишніх високопосадовців, членів уряду та керівників державних підприємств.
Доповнення
Народному депутату Віктору Медведчуку 8 жовтня повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.
Так, за версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.
РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР, зазначають у Службі Безпеки.
Зрештою контракти були зірвані, що спровокувало хвилю “віялових” відключень електроенергії в Україні.
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