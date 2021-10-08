В СБУ анонсировали новые подозрения в деле угля из ОРДЛО. Имеют показания бывших чиновников и министров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Служба безопасности Украины анонсировала новые подозрения в деле о контрабанде угля с временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом во время брифинга заявил глава СБУ Игорь Баканов, передаетУНН.
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“На следующей встрече мы сможем озвучить другие интересные фамилии фигурантов этого дела. В целом СБУ в сотрудничестве с офисом генпрокурора провела серьезную кропотливую работу", - заявил Баканов.
Детали
В частности, о вручении дополнительных подозрений, глава СБУ отметил, что сегодня был определенный багаж доказательств, фамилии могли бы озвучить.
"Если бы мы имели определенный груз и багаж доказательств, мы бы уже эти фамилии озвучили и, я думаю, уже были бы дополнительные подозрения. К сожалению, по состоянию на сегодня, никаких новых фамилий чиновников мы озвучить не можем", - отметил он.
Также Баканов отметил, что они обладают не только аудиозаписями, но и показаниями бывших чиновников, членов правительства и руководителей государственных предприятий.
Дополнение
Народному депутату Виктору Медведчуку 8 октября сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.
Так, по версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.
РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР, отмечают в Службе Безопасности.
В конце концов контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине.
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