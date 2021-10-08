Баканов заявив, що у справі Медведчука відпрацьовують версію щодо причетності Порошенка і Гонтаревої

Цитата

“У частині питання щодо Петра Олексійовича (Порошенка — ред.) і пані Гонтаревої (Валерія Гонтарева, глава НБУ до 2018 року — ред.) — складне питання. Насправді, станом на сьогодні, ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом з тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту ніж відпрацьовувати версію щодо причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу просто неможливо”, — сказав Баканов.

Деталі

З його слів, якщо відповідні докази будуть зібрані, правоохоронці вийдуть на ще один брифінг і повідомлять про це суспільство.

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Додамо

На аудіозаписах, оприлюднених СБУ, фігуранти справи згадують також і про президента України і про голову Національного банку.

Контекст

Народному депутату Віктору Медведчуку 8 жовтня повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.