Баканов заявив, що у справі Медведчука відпрацьовують версію щодо причетності Порошенка і Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Іншого варіанту ніж відпрацьовувати версію щодо причетності п'ятого президента України, а нині народного депутата Петра Порошенка і колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої до схеми підриву енергонезалежності України, у якій підозрюють Віктора Медведчука, неможливо. Про це сказав під час брифінгу голова Служби безпеки України Іван Баканов, передає кореспондент УНН.
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“У частині питання щодо Петра Олексійовича (Порошенка — ред.) і пані Гонтаревої (Валерія Гонтарева, глава НБУ до 2018 року — ред.) — складне питання. Насправді, станом на сьогодні, ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом з тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту ніж відпрацьовувати версію щодо причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу просто неможливо”, — сказав Баканов.
Деталі
З його слів, якщо відповідні докази будуть зібрані, правоохоронці вийдуть на ще один брифінг і повідомлять про це суспільство.
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Додамо
На аудіозаписах, оприлюднених СБУ, фігуранти справи згадують також і про президента України і про голову Національного банку.
Контекст
Народному депутату Віктору Медведчуку 8 жовтня повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.