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У САП нагадали Продану про допит

У САП нагадали Продану про допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали колишньому виконуючому обов’язки голови Державної фіскальної служби України Мирославу Продану про те, що у нього у п'ятницю, 30 листопада, о 9:00 запланований допит, про що ним і його захистом отримане відповідне повідомлення про виклик. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.

"26 листопада на території міжнародного аеропорту "Бориспіль" співробітник СБУ за дорученням прокурорів САП вкотре намагалися вручити повістку Продану М.В. про виклик на допит в якості підозрюваного в межах кримінального провадження № 42018000000002110 за ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Як і очікувалось колишній виконуючий обов’язки голови ДФС Продан, порушуючи обіцянки у публічній площині про "негайне" прибуття до прокуратури після повернення до України, в черговий раз від отримання повістки про виклик на 26.11.2018 на 12:00 відмовився", - повідомили у САП.

У відомстві додали, що на допит ні до прокурорів САП, ні до детективів НАБУ він не прийшов.

"При цьому ним та його адвокатами отримано повідомлення про виклик на 30.11.2018 на 9:00 до приміщення НАБ України для проведення з ним процесуальних дій в межах вищевказаного провадження. Сподіваємося, що хоча б цього разу "законослухняний" громадянин України – Продан, без загроз своєму здоров’ю та різкого погіршення стану почуття, разом зі своїми захисниками не проігнорують виклик до прокурора та детектива і не вдадуться до маніпулювання фактами і нехтуванням законом", - вказали у САП.

У прокуратурі зауважили, що про "готовність співпрацювати" зі слідством Продана "красномовно свідчить процедура вручення повістки про виклик, а також спроби вручення у спосіб передбачений КПК України (у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання, процесуальні документи вручаються під розписку дорослому члену сім’ї особи, яка з нею проживає) письмового повідомлення про підозру Продану М.В. через його дружину Продан Л.А.".

"Наголошуємо, що прокурорами САП тричі у встановленому законом порядку на 08.11.2018, 15.11.2018 та 20.11.2018 викликався Продан М.В. в рамках кримінального провадження за фактом його незаконного збагачення. На виклики Продан М.В. не з’явився та до теперішнього часу не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин своєї неявки", - зазначили у відомстві.

Вказано, що "опубліковані у публічній площині твердження про нібито перебування за-кордоном на лікуванні та надання захисниками фотокопій аркушу паперу на німецькій мові про нібито перебування Продана М., з 15.11.2018 (! у день запланованого допиту в САП) до 21.11.2018 у клініці Байройт, ФРН, дотепер не знайшли свого підтвердження у передбачений процесуальним законом спосіб". "При цьому про місцеперебування з 21 по 25 листопада взагалі не надано жодної інформації", - додали у САП.

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України зустріли в аеропорту “Бориспіль” колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який прилетів з Німеччини, і вручили йому повістку на допит на 30 листопада.

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