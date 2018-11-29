В САП напомнили Продану о допросе

"26 ноября на территории международного аэропорта "Борисполь" сотрудник СБУ по поручению прокуроров САП еще раз пытались вручить повестку Продану М.В. о вызове на допрос в качестве подозреваемого в рамках уголовного производства № 42018000000002110 по ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Как и ожидалось бывший исполняющий обязанности председателя ГФС Продан, нарушая обещания в публичной плоскости о "немедленном" прибытии в прокуратуру по возвращении в Украину, в очередной раз от получения повестки о вызове на 26.11.2018 на 12:00 отказался", - сообщили в САП.

В ведомстве добавили, что на допрос ни к прокурорам САП, ни к детективам НАБУ он не пришел.

"При этом им и его адвокатами получено сообщение о вызове на 30.11.2018 на 9:00 в помещение НАБ Украины для проведения с ним процессуальных действий в пределах вышеуказанного производства. Надеемся, что хотя бы на этот раз "законопослушный" гражданин Украины - Продан, без угроз своему здоровью и резкого ухудшения состояния, вместе со своими защитниками не проигнорирует вызов к прокурору и детективу и не прибегнут к манипулированию фактами и пренебрежением законом", - указали в САП.

В прокуратуре отметили, что о "готовности сотрудничать" со следствием Продана "красноречиво свидетельствует процедура вручения повестки о вызове, а также попытки вручения способом, предусмотренным УПК Украины (в случае временного отсутствия лица по месту жительства, процессуальные документы вручаются под расписку взрослому члену семьи лица, который с ним проживает) письменного уведомления о подозрении Продану М.В. через его жену Продан Л.А.".

"Подчеркиваем, что прокурорами САП трижды в установленном законом порядке 08.11.2018, 15.11.2018 и 20.11.2018 вызывался Продан М.В. в рамках уголовного производства по факту его незаконного обогащения. На вызовы Продан М.В. не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин своей неявки", - отметили в ведомстве.

Указано, что "опубликованные в публичной плоскости утверждения о якобы пребывании за границей на лечении и предоставление защитниками фотокопий листа бумаги на немецком языке о якобы пребывании Продана М., с 15.11.2018 (!В день запланированного допроса в САП) до 21.11.2018 в клинике Байройт, Германия до сих пор не нашли своего подтверждения в предусмотренный процессуальным законом способ". "При этом о местонахождении с 21 по 25 ноября вообще не предоставлено никакой информации", - добавили в САП.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября.